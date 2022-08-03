Темная гавань
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Темная гавань

Темная гавань (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.72019, Dark Harbor
Триллер87 мин18+

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О фильме

За считанные дни до рождения первенца, Оливия возвращается на остров, где она провела свое детство, чтобы похоронить убитого отца и вновь встретиться с нарциссичной матерью. Но вскоре один за другим начинают открываться мрачные семейные секреты, и жизнь Оливии оказывается под угрозой.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная гавань»