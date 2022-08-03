Темная гавань (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.72019, Dark Harbor
Триллер87 мин18+
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О фильме
За считанные дни до рождения первенца, Оливия возвращается на остров, где она провела свое детство, чтобы похоронить убитого отца и вновь встретиться с нарциссичной матерью. Но вскоре один за другим начинают открываться мрачные семейные секреты, и жизнь Оливии оказывается под угрозой.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Джо
Раффа
- СХАктёр
Стерлинг
Херст
- ДААктриса
Джиллиан
Арменанте
- РЭАктриса
Рейко
Эйлсворт
- Актёр
Ксандер
Беркли
- АКАктёр
Алекс
Коппола
- АДАктриса
Али
Драммонд
- БГАктёр
Брайан
Галлахер
- МХАктёр
Майкл
Хэмилтон
- ДРСценарист
Джо
Раффа
- ЭПСценарист
Эдвин
Пендлтон Стивенс
- ДАПродюсер
Джиллиан
Арменанте
- МКПродюсер
Марк
Картье
- ММПродюсер
Майк
Монтгомери
- БМХудожница
Брук
Малкинс
- ЭПОператор
Эдвин
Пендлтон Стивенс