Телохранитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель»

Режиссёры

Алис Винокур

Alice Winocour
Режиссёр

Актёры

Маттиас Шонартс

Matthias Schoenaerts
АктёрVincent
Дайан Крюгер

Diane Kruger
АктрисаJessie
Поль Ами

Paul Hamy
АктёрDenis
Перси Кемп

Percy Kemp
АктёрImad Whalid
Виктор Понтекорво

Victor Pontecorvo
АктёрTom
Майкл Даубер

Michaël Dauber
АктёрKevin (в титрах: Michaël Daubert)
Франк Торресильяс

Franck Torrecillas
АктёрFranck
Чемс Эддин

Chems Eddine
АктёрTarik
Филипп Хаддад

Philippe Haddad
АктёрPierre Duroy

Сценаристы

Алис Винокур

Alice Winocour
Сценарист
Жан-Стефан Брон

Jean-Stéphane Bron
Сценарист

Продюсеры

Эмили Тине

Emilie Tisné
Продюсер

Художники

Паскалин Шаванн

Pascaline Chavanne
Художница