Телохранитель (фильм, 2015) смотреть онлайн

Винсент нанимается телохранителем к жене очень богатого человека. Его неодолимо влечет к ней, и первоначальная антипатия перерастает в любовь. Сможет ли он спасти любимую?

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb