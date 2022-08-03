Тело
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Тело

Тело (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Replace
Фантастика, Ужасы96 мин18+

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О фильме

Привлекательная девушка Кира заболевает загадочной редкой болезнью. Кожа героини сохнет и опадает, как пожухлая листва. В бесплодных попытках вылечить Киру доктора лишь разводят руками. Как вдруг девушка выясняет, что может спастись, если полностью заменит свою кожу кожей другого человека.

Страна
Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тело»