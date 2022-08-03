Тело (фильм, 2017) смотреть онлайн

Привлекательная девушка Кира заболевает загадочной редкой болезнью. Кожа героини сохнет и опадает, как пожухлая листва. В бесплодных попытках вылечить Киру доктора лишь разводят руками. Как вдруг девушка выясняет, что может спастись, если полностью заменит свою кожу кожей другого человека.

