Тело (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Replace
Фантастика, Ужасы96 мин18+
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О фильме
Привлекательная девушка Кира заболевает загадочной редкой болезнью. Кожа героини сохнет и опадает, как пожухлая листва. В бесплодных попытках вылечить Киру доктора лишь разводят руками. Как вдруг девушка выясняет, что может спастись, если полностью заменит свою кожу кожей другого человека.
СтранаГермания, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- НКРежиссёр
Норберт
Кайль
- РФАктриса
Ребекка
Форсайт
- ЛААктриса
Люси
Арон
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ШНАктёр
Шон
Нопп
- АМАктёр
Аднан
Марал
- АКАктриса
Аньес
Киёми Декер
- ДДАктёр
Дж.
Дэвид Хинц
- ТГАктриса
Тереза
Глюк
- ДХАктёр
Даниэль
Хольцберг
- МБАктёр
Маттиас
Байер
- НКСценарист
Норберт
Кайль
- РССценарист
Ричард
Стэнли
- САСценарист
Скарлет
Амарис
- ФфПродюсер
Феликс
фон Позер
- РФПродюсер
Ребекка
Форсайт
- КГПродюсер
Колин
Геддес
- ТБКомпозитор
Том
Батой
- ФТКомпозитор
Франко
Тортора