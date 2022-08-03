Тело (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Из морга исчезает труп, а напуганного ночного сторожа сбивает автомобиль. Испанский детективный триллер от режиссера «Невидимого гостя».
Однажды ночью машина сбивает на дороге человека, в панике убегавшего от чего-то. Детектив Хайме Пенья прибывает на место происшествия и выясняет, что пострадавшим является ночной сторож местного морга, сбежавший со своего рабочего места. Следователь отправляется туда и обнаруживает, что тело Майки Бийаверды — богатой женщины, недавно скончавшейся от сердечного приступа, исчезло. Хайме немедленно едет к мужу покойницы, но не застает его дома. Оказывается, что мужчина все это время веселился с любовницей. Он искренне удивляется таинственному исчезновению своей умершей супруги, но не знает, как помочь полиции. Вскоре после этого загадочного случая в городе начинают происходить странные события.
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Рейтинг
- ОПРежиссёр
Ориол
Паоло
- ХКАктёр
Хосе
Коронадо
- Актёр
Уго
Сильва
- БРАктриса
Белен
Руэда
- АГАктриса
Аура
Гарридо
- МХАктёр
Микель
Хелаберт
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Шук
- ОВАктёр
Ориоль
Вила
- КОАктриса
Карлота
Ольсина
- ПБАктриса
Патрисия
Баргальо
- МЭАктриса
Миа
Эстеве
- ОПСценарист
Ориол
Паоло
- ХКПродюсер
Хуан
Карлос Каро
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- РГПродюсер
Рикардо
Гарсия Аррохо
- МЛПродюсер
Микель
Лехарса
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ЕХАктриса дубляжа
Екатерина
Хлыстова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МРХудожница
Мария
Рейес
- ЖММонтажёр
Жоан
Манэль Виласека
- ОФОператор
Оскар
Фаура