Тело (фильм, 2012) смотреть онлайн

Из морга исчезает труп, а напуганного ночного сторожа сбивает автомобиль. Испанский детективный триллер от режиссера «Невидимого гостя».



Однажды ночью машина сбивает на дороге человека, в панике убегавшего от чего-то. Детектив Хайме Пенья прибывает на место происшествия и выясняет, что пострадавшим является ночной сторож местного морга, сбежавший со своего рабочего места. Следователь отправляется туда и обнаруживает, что тело Майки Бийаверды — богатой женщины, недавно скончавшейся от сердечного приступа, исчезло. Хайме немедленно едет к мужу покойницы, но не застает его дома. Оказывается, что мужчина все это время веселился с любовницей. Он искренне удивляется таинственному исчезновению своей умершей супруги, но не знает, как помочь полиции. Вскоре после этого загадочного случая в городе начинают происходить странные события.



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