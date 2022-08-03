Тело
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Тело
8.72012, El cuerpo
Триллер, Детектив106 мин18+

Тело (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Из морга исчезает труп, а напуганного ночного сторожа сбивает автомобиль. Испанский детективный триллер от режиссера «Невидимого гостя».

Однажды ночью машина сбивает на дороге человека, в панике убегавшего от чего-то. Детектив Хайме Пенья прибывает на место происшествия и выясняет, что пострадавшим является ночной сторож местного морга, сбежавший со своего рабочего места. Следователь отправляется туда и обнаруживает, что тело Майки Бийаверды — богатой женщины, недавно скончавшейся от сердечного приступа, исчезло. Хайме немедленно едет к мужу покойницы, но не застает его дома. Оказывается, что мужчина все это время веселился с любовницей. Он искренне удивляется таинственному исчезновению своей умершей супруги, но не знает, как помочь полиции. Вскоре после этого загадочного случая в городе начинают происходить странные события.

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Страна
Испания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тело»