Тебе одиноко сегодня вечером? (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает иск�ать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.



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