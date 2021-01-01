Тебе одиноко сегодня вечером?
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Тебе одиноко сегодня вечером?
6.82021, Re dai wang shi
Триллеры, Драмы91 мин18+

Тебе одиноко сегодня вечером? (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb