Тайны Канзас-Сити
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Тайны Канзас-Сити

Тайны Канзас-Сити (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

8.11952, Kansas City Confidential
Драма, Нуар99 мин18+

О фильме

Полицейский под прикрытием Джо Рольф подставлен своими коллегами и обвинен в вооруженном ограблении банка. Бандиты использовали цветочный фургон, принадлежавший Джо. За отсутствием у него похищенных денег, а у полиции веских доказательств, Джо отпускают на волю. Гонимый жаждой мести, Джо собирается узнать, кто и зачем подставил его. Вскоре он узнает, что следы грабителей ведут в Мексику. Постепенно в своем расследовании Джо сталкивается как с беспощадными бандитами, так и продажными полицейскими…

Страна
США
Жанр
Нуар, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb