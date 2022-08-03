Тайны Канзас-Сити (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский под прикрытием Джо Рольф подставлен своими коллегами и обвинен в вооруженном ограблении банка. Бандиты использовали цветочный фургон, принадлежавший Джо. За отсутствием у него похищенных денег, а у полиции веских доказательств, Джо отпускают на волю. Гонимый жаждой мести, Джо собирается узнать, кто и зачем подставил его. Вскоре он узнает, что следы грабителей ведут в Мексику. Постепенно в своем расследовании Джо сталкивается как с беспощадными бандитами, так и продажными полицейскими…

