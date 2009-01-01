Тайная жизнь (фильм, 2009) смотреть онлайн
5.12009, Anonymes
Драмы88 мин18+
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Сюжет
В центре сюжета – три родственницы, тайно проживающие в пристройке для прислуги одного богатого особняка, хозяева которого давно умерли. Младшая из затворниц Аиша мечтает вырваться на свободу и начинает действовать в обход требований авторитарных матери и тети. Развязка будет трагической.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb