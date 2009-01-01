Тайная жизнь
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Тайная жизнь

Тайная жизнь (фильм, 2009) смотреть онлайн

5.12009, Anonymes
Драмы88 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета – три родственницы, тайно проживающие в пристройке для прислуги одного богатого особняка, хозяева которого давно умерли. Младшая из затворниц Аиша мечтает вырваться на свободу и начинает действовать в обход требований авторитарных матери и тети. Развязка будет трагической.

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Информация

Страна
Швейцария, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb