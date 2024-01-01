Тайна затерянных сокровищ
Wink
Фильмы
Тайна затерянных сокровищ
7.32024, Poklad
Приключения, Комедия96 мин18+

Тайна затерянных сокровищ (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Отец и дочь решают забыть прошлые обиды и отправляются на поиски затонувшего корабля, где спрятаны несметные богатства. Комедия «Тайна затерянных сокровищ» — фильм о том, как жажда приключений объединяет людей.

Преподаватель истории Карел всю жизнь посвятил поискам португальского корабля, затонувшего в 1511 году. По легенде на его борту спрятаны сокровища, но с тех пор никто так и не смог найти судно. Очередная экспедиция Карела на Бали столкнулась с самой банальной проблемой — закончились деньги. Чтобы ее решить, Карл пишет дочери Джули и просит у нее полмиллиона крон в долг. Однако девушка, построившая успешную карьеру шеф-повара в Праге, сама приезжает к отцу, чтобы лично высказать все претензии, накопившиеся за много лет, которые они не общались. Но со временем Джули тоже поддается жажде приключений: она соглашается помочь Карелу при условии, что он поделится частью добычи.

Присоединиться к их подводной экспедиции поможет фильм «Тайна затерянных сокровищ» (2024). Смотреть онлайн его можно на Wink.

Тайна затерянных сокровищ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.5 IMDb