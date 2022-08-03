Тайна семьи монстров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

13-летний Лукас постоянно терпит нападки от одноклассников. Когда его вновь подкалывают на вечеринке, парень превращается в кошмарного оранжевого монстра. Утром отец раскрывает Лукасу семейную тайну и объясняет, что у парня началось типичное для их рода возрастное «монстрение».

