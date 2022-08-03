Тайна семьи монстров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
13-летний Лукас постоянно терпит нападки от одноклассников. Когда его вновь подкалывают на вечеринке, парень превращается в кошмарного оранжевого монстра. Утром отец раскрывает Лукасу семейную тайну и объясняет, что у парня началось типичное для их рода возрастное «монстрение».
СтранаИндия, Мексика
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леопольдо
Агилар
- ФВАктёр
Филлип
Васкес
- РЛАктёр
Роджер
Л. Джексон
- ДРАктёр
Джонни
Роуз
- КЛАктриса
Кэти
Ли
- ФХАктриса
Фиона
Хардингэм
- ДБАктриса
Дженифер
Бет Каплан
- ЭЛАктёр
Эрик
Ларсен
- МРАктёр
Майкл
Роблз
- УУАктёр
Уолли
Уингерт
- ЛАСценарист
Леопольдо
Агилар
- ФДПродюсер
Фернандо
Де Фуэнтес
- КФПродюсер
Кейла
Феррер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛХМонтажёр
Лусиана
Хауффред Горостиса