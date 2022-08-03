Тайна семьи монстров
Тайна семьи монстров

Тайна семьи монстров (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Monster Island
Мультфильм, Семейный77 мин6+

О фильме

13-летний Лукас постоянно терпит нападки от одноклассников. Когда его вновь подкалывают на вечеринке, парень превращается в кошмарного оранжевого монстра. Утром отец раскрывает Лукасу семейную тайну и объясняет, что у парня началось типичное для их рода возрастное «монстрение».

Страна
Индия, Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb