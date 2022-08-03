Тайна магазина игрушек
Wink
Детям
Тайна магазина игрушек

Тайна магазина игрушек (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Tea Pets
Мультфильм, Семейный93 мин6+
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О фильме

Говорящие фигурки из чайного магазина ведут спокойную размеренную жизнь, в которую внезапно врываются приключения. Сначала к ним в компанию вливается робот Таймбот из космоса, а потом пропадает одна из давних подруг-игрушек. Маленькие герои отправляются на ее поиски вместе с роботом.

Страна
Китай
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb