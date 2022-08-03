Тайна магазина игрушек (фильм, 2017) смотреть онлайн

Говорящие фигурки из чайного магазина ведут спокойную размеренную жизнь, в которую внезапно врываются приключения. Сначала к ним в компанию вливается робот Таймбот из космоса, а потом пропадает одна из давних подруг-игрушек. Маленькие герои отправляются на ее поиски вместе с роботом.

