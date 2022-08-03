Тайна магазина игрушек (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Tea Pets
Мультфильм, Семейный93 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Говорящие фигурки из чайного магазина ведут спокойную размеренную жизнь, в которую внезапно врываются приключения. Сначала к ним в компанию вливается робот Таймбот из космоса, а потом пропадает одна из давних подруг-игрушек. Маленькие герои отправляются на ее поиски вместе с роботом.
СтранаКитай
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГВРежиссёр
Гэри
Ван
- ШЛАктёр
Ши
Лэй
- ЦГАктриса
Цзи
Гуаньлинь
- ХХАктриса
Хун
Хуан
- ЧЛАктёр
Чжан
Лэй
- ЯЯАктёр
Янь
Яньшэн
- ИЧАктриса
Ивонн
Чжао
- ГВСценарист
Гэри
Ван
- ЮЧПродюсер
Юй
Чжоу
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вострецов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЧЦМонтажёр
Чжао
Цзи
- ГХКомпозитор
Го
Хаовэй