Тайна Коко 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Coco
Мультфильм, Мюзикл100 мин12+

О фильме

Мальчик Мигель мечтает посвятить себя музыке, но в его семье это строго запрещено. Ради исполнения мечты Мигелю предстоит отправиться в загробный мир и разыскать своего забытого предка-музыканта.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

