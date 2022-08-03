Тайна Коко 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Coco
Мультфильм, Мюзикл100 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мальчик Мигель мечтает посвятить себя музыке, но в его семье это строго запрещено. Ради исполнения мечты Мигелю предстоит отправиться в загробный мир и разыскать своего забытого предка-музыканта.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ЛАРежиссёр
Ли
Анкрич
- ЭМРежиссёр
Эдриан
Молина
- ЭГАктёр
Энтони
Гонсалес
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- РВАктриса
Рене
Виктор
- ХКАктёр
Хайме
Камиль
- АААктёр
Альфонсо
Арау
- ХСАктёр
Херберт
Сигенса
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- ЛБАктёр
Ломбардо
Бойяр
- ЛАСценарист
Ли
Анкрич
- ДКСценарист
Джейсон
Кац
- МОСценарист
Мэттью
Олдрич
- ЭМСценарист
Эдриан
Молина
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баргман
- ЛКАктёр дубляжа
Лев
Кошкаров
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Киричёк
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ХДХудожник
Харли
Джессуп
- СБМонтажёр
Стив
Блум
- ЛАМонтажёр
Ли
Анкрич
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино