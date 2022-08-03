Таймлесс 3: Изумрудная книга
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Таймлесс 3: Изумрудная книга

Таймлесс 3: Изумрудная книга (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Таймлесс 3: Изумрудная книга
Фэнтези, Ужасы107 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Хотите узнать развязку захватывающей истории о влюбленных путешественниках во времени, рассказанной в первых двух частях молодежной фэнтези-франшизы «Таймлесс»? Тогда смотрите онлайн в хорошем качестве заключительный фильм кинотрилогии – «Таймлесс 3: Изумрудная книга».

Гвендолин (Мария Эрих) понимает, что любовь Гидеона (Янис Нивенер) была фарсом, разыгранным в корыстных целях. Сердце девушки разбито. Впрочем, у коварного возлюбленного дела обстоят не лучше. Граф Сен-Жермен (Петер Симонишек) из XVIII века похищает парня, чтобы залить его кровь в хронограф и тем самым достичь бессмертия, а также – захватить власть над миром. Таким образом, повлиять на судьбу Гидеона может лишь обманутая им Гвендолин, ведь заветный хронограф находится у нее. Героине придется совершить несколько перемещений во времени, чтобы перехитрить зловещего Сен-Жермена и предотвратить гибель своего ненадежного избранника. Какую цену девушка заплатит за воссоединение с любимым, вы узнаете, посмотрев фэнтези-мелодраму «Таймлесс 3: Изумрудная книга» онлайн и абсолютно бесплатно.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Ужасы, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таймлесс 3: Изумрудная книга»