Актёры и съёмочная группа фильма «Таймлесс 2: Сапфировая книга»

Актёры
АктрисаLucy Montrose
Йозефина ПройссJosefine Preuß
АктёрPaul de Villiers
Флориан БартоломайFlorian Bartholomäi
Карл Вальтер ШпрунгалаKarl Walter Sprungala
АктёрGraf von St. Germain
Петер СимонишекPeter Simonischek
АктёрLancelot de Villiers
Пьер КивиттPierre Kiwitt
АктрисаGwendolyn Montrose
Мария ЭрихMaria Ehrich
АктёрMr. George
Рюдигер ФоглерRüdiger Vogler
Йоханнес фон МатушкаJohannes von Matuschka
АктёрGideon de Villiers
Яннис НивёнерJannis Niewöhner
АктрисаMargret Tilney