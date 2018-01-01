Wink
Фильмы
Таймлесс 2: Сапфировая книга
Актёры и съёмочная группа фильма «Таймлесс 2: Сапфировая книга»

Режиссёры

Феликс Фуксштайнер

Felix Fuchssteiner
Режиссёр
Лев Л. Спиро

Lev L. Spiro
Режиссёр

Актёры

Йозефина Пройсс

Josefine Preuß
АктрисаLucy Montrose
Флориан Бартоломай

Florian Bartholomäi
АктёрPaul de Villiers
Карл Вальтер Шпрунгала

Karl Walter Sprungala
Актёр
Петер Симонишек

Peter Simonischek
АктёрGraf von St. Germain
Пьер Кивитт

Pierre Kiwitt
АктёрLancelot de Villiers
Мария Эрих

Maria Ehrich
АктрисаGwendolyn Montrose
Рюдигер Фоглер

Rüdiger Vogler
АктёрMr. George
Йоханнес фон Матушка

Johannes von Matuschka
Актёр
Яннис Нивёнер

Jannis Niewöhner
АктёрGideon de Villiers
Кьяра Шорас

Chiara Schoras
АктрисаMargret Tilney

Сценаристы

Керстин Гир

Kerstin Gier
Сценарист

Продюсеры

Феликс Фуксштайнер

Felix Fuchssteiner
Продюсер
Роберт Марчиняк

Robert Marciniak
Продюсер

Композиторы

Филипп Фабиан Кёльмель

Philipp Fabian Kölmel
Композитор