Мэри, осиротев, приезжает на побережье Корнуолла к своим дяде и тeтке, содержащим таверну «Ямайку». Вскоре Мэри понимает, что таверна является базой для банды, грабящей суда, разбившиеся о скалистый берег. Жизни сироты угрожает опасность, однако среди головорезов есть человек, готовый помочь девушке.

