Таверна «Ямайка»
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Таверна «Ямайка»
8.01939, Jamaica Inn
Криминал, Приключения94 мин18+

Таверна «Ямайка» (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мэри, осиротев, приезжает на побережье Корнуолла к своим дяде и тeтке, содержащим таверну «Ямайку». Вскоре Мэри понимает, что таверна является базой для банды, грабящей суда, разбившиеся о скалистый берег. Жизни сироты угрожает опасность, однако среди головорезов есть человек, готовый помочь девушке.

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таверна «Ямайка»»