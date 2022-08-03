Таверна «Ямайка» (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мэри, осиротев, приезжает на побережье Корнуолла к своим дяде и тeтке, содержащим таверну «Ямайку». Вскоре Мэри понимает, что таверна является базой для банды, грабящей суда, разбившиеся о скалистый берег. Жизни сироты угрожает опасность, однако среди головорезов есть человек, готовый помочь девушке.
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Криминал
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ЧЛАктёр
Чарльз
Лотон
- ХХАктёр
Хорас
Ходжес
- ХПАктёр
Хэй
Питри
- ФПАктёр
Фредерик
Пайпер
- ХЛАктёр
Херберт
Ломас
- КГАктриса
Клер
Грит
- УДАктёр
Уильям
Дэвлин
- ДДАктриса
Джинн
Де Ксалис
- МТАктриса
Мэйбл
Терри-Льюис
- АБАктёр
А.
Бромли Девенпорт
- СГСценарист
Сидни
Гиллиат
- ДХСценарист
Джоан
Харрисон
- ДДСценарист
Дафна
Дю Морье
- ДБСценарист
Дж.
Б. Пристли
- ЧЛПродюсер
Чарльз
Лотон
- ЭППродюсер
Эрих
Поммер
- ММХудожница
Молли
МакАртур
- ТНХудожник
Томас
Н. Морахэн
- ХСОператор
Хэрри
Стрэдлинг ст.
- ЭФКомпозитор
Эрик
Фенби