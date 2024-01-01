Таро: Карта смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Tarot
Ужасы18+
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Сюжет
Компания студентов снимает на выходные дом, где находит старинную колоду карт Таро. Погадав на них, уже на следующий день ребята обнаруживают, что предсказания начинают сбываться, а вскоре за каждым из них придут старшие арканы, выпавшие последними.
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Харриет
Слейтер
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- АУАктёр
Алан
Уэллс
- ААктриса
Авантика
- СМАктриса
Сунчика
Миланович
- ЛТАктриса
Ларсен
Томпсон
- ЭБАктёр
Эдейн
Брэдли
- УГАктриса
Умберли
Гонсалес
- ВНАктёр
Вольфганг
Новограц
- Продюсер
Элиза
Копловитц Даттон
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- ИВХудожница
Ивана
Васич
- БНХудожник
Брюс
Н. Хилл
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара