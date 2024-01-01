Таро: Карта смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Компания студентов снимает на выходные дом, где находит старинную колоду карт Таро. Погадав на них, уже на следующий день ребята обнаруживают, что предсказания начинают сбываться, а вскоре за каждым из них придут старшие арканы, выпавшие последними.



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