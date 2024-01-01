Таро: Карта смерти
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Таро: Карта смерти

Таро: Карта смерти (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Tarot
Ужасы18+

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Сюжет

Компания студентов снимает на выходные дом, где находит старинную колоду карт Таро. Погадав на них, уже на следующий день ребята обнаруживают, что предсказания начинают сбываться, а вскоре за каждым из них придут старшие арканы, выпавшие последними.

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Информация

Страна
США, Сербия
Жанры
Ужасы

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