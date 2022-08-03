Оскароносный драматический вестерн «Танцующий с волками» — фильм о человеке, который, оказавшись на краю освоенного мира, нашел там не пустоту, а новый дом.



После окончания Гражданской войны лейтенант северян Джон Данбар отправляется служить на отдаленный форпост, расположенный посреди прерий. Прибыв на место, он обнаруживает, что другие солдаты давно покинули крепость, но решает остаться и восстановить укрепления. Постепенно Джон начинает общаться с соседями — индейцами лакота, и его привычные представления о коренных жителях Америки рушатся. Данбар учит язык индейцев, узнает уклад их жизни и даже заводит дружбу с представителями племени. В то же время он привязывается к одинокому волку по прозвищу Два Носка — так хищника прозвали из-за белых передних лап. Но через какое-то время на эту землю возвращаются американские военные, и перед Джоном встает непростой выбор.



Двенадцать номинаций на «Оскар» и семь выигранных золотых статуэток — фильм «Танцующий с волками» недаром включен в Национальный реестр фильмов США как имеющий «культурное, историческое или эстетическое значение». Если любите неторопливое кино, картина Кевина Костнера наверняка останется у вас в памяти.

