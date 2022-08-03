Тандем
Wink
Фильмы
Тандем

Тандем (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Tandem
Комедия, Спортивный9 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Герой лихой комедии Джим, чтобы понравиться родным своей невесты, принимает предложение еe брата провести день на природе. Кто же знал, что ему предстоит прыжок с парашютом, а в напарники достался инструктор-недотeпа, которого только что бросила подружка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Короткометражка
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.0 IMDb