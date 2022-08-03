Герой лихой комедии Джим, чтобы понравиться родным своей невесты, принимает предложение еe брата провести день на природе. Кто же знал, что ему предстоит прыжок с парашютом, а в напарники достался инструктор-недотeпа, которого только что бросила подружка.

