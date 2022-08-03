Тандем (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Tandem
Комедия, Спортивный9 мин18+
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О фильме
Герой лихой комедии Джим, чтобы понравиться родным своей невесты, принимает предложение еe брата провести день на природе. Кто же знал, что ему предстоит прыжок с парашютом, а в напарники достался инструктор-недотeпа, которого только что бросила подружка.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Короткометражка
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.0 IMDb
- ДХРежиссёр
Джаред
Хиллман
- КЗАктёр
Крэйг
Зиммерман
- СКАктёр
Скотт
Крински
- ЛМАктриса
Линдси
МакКеон
- ДААктёр
Дэвид
А. Купер
- ЧКАктёр
Чарльз
Карпентер
- ОДАктёр
Остин
Джеффресон
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- АФАктёр
Адам
Форд
- ККАктёр
Кристин
Кэри
- ДУАктёр
Джейсон
Уильямс
- ДХСценарист
Джаред
Хиллман
- ДХПродюсер
Джаред
Хиллман
- ДХМонтажёр
Джаред
Хиллман
- СБОператор
Стивен
Бернштейн