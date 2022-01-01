Там, где наш дом (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм-альманах о выдающихся жителях Красноярского края, которые, несмотря на свои успехи, не хотят покидать свою малую родину. Вадим Кеосьян известен своими уникальными хирургическими навыками – он делает операции, недоступные многим его коллегам. Николай Захаров нашел себя в альпинизме и тренирует сборную Красноярского края. Наталья Рыжова сумела стать известной спортсменкой, несмотря на то, что прикована к коляске, а теперь помогает другим людям, страдающим от травм позвоночника. Скульптор Сергей Краснолуцкий прославился тем, что обнаружил останки доселе неизвестных древних животных. Все они разные, но каждый сильно любит Сибирь. Смотрите фильм «Там, где наш дом» в сервисе Wink.



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