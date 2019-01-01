Такси: гора сокровищ (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Приключенческая комедия о таксисте, подобравшем бывшего заключенного, мечтающего найти сокровища, спрятанные Уинстоном Черчиллем во Вторую мировую. Леон — постоянно нервный и злой таксист, который в любой момент может потерять дом и машину из-за долгов банку. Время для банкротства не самое подходящее — его жена как раз ждет ребенка. Однажды Леон подбирает Диего, юриста из Аргентины, лишь недавно освободившегося из тюрьмы, где он сидел за мошенничество. Диего предлагает таксисту сделку — за большую сумму рвануть в Гибралтар, где, как он уверен, спрятано золото. По дороге они встречают Сандру, сбежавшую от своего жениха. Она соглашается им помочь, но бывший бойфренд так просто ее отпускать не собирается.



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