Этот фильм пока недоступен
Такси: гора сокровищ (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Приключенческая комедия о таксисте, подобравшем бывшего заключенного, мечтающего найти сокровища, спрятанные Уинстоном Черчиллем во Вторую мировую. Леон — постоянно нервный и злой таксист, который в любой момент может потерять дом и машину из-за долгов банку. Время для банкротства не самое подходящее — его жена как раз ждет ребенка. Однажды Леон подбирает Диего, юриста из Аргентины, лишь недавно освободившегося из тюрьмы, где он сидел за мошенничество. Диего предлагает таксисту сделку — за большую сумму рвануть в Гибралтар, где, как он уверен, спрятано золото. По дороге они встречают Сандру, сбежавшую от своего жениха. Она соглашается им помочь, но бывший бойфренд так просто ее отпускать не собирается.
Такси: гора сокровищ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Аргентина
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
- АФРежиссёр
Алехо
Фла
- Актёр
Дани
Ровира
- ХФАктёр
Хоакин
Фуррьель
- Актриса
Ингрид
Гарсия Йонсон
- ХВАктёр
Хуан
Винуэса
- МЭАктриса
Мария
Эрвас
- ХТАктёр
Хосе
Тронкосо
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Ривера
- ММАктриса
Мона
Мартинес
- АФСценарист
Алехо
Фла
- ФНСценарист
Фернандо
Наварро
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ХИПродюсер
Хервасио
Иглесиас
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес