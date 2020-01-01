Такие моменты не длятся вечно (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь нью-йоркского художника Дэша Сноу — находка для байопиков. Он родился в неприлично богатой семье арт-коллекционеров. Когда ему было 24 года, его работы уже выставлялись на престижнейшей биеннале Музея Уитни. А в 27 он умер от передозировки в гостиничном номере. Нью-Йорк 2000-х — это Нью-Йорк Дэша Сноу: он был легендой, «он был бесстрашным и жил на краю, а еще он был самым настоящим ребенком, первым, кто знакомился с тобой на вечеринке». Так написала в некрологе Сноу в журнале Interview его подруга Шерил Данн — фотограф и режиссер этого фильма.



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