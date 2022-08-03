Так сказал Чарли
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Так сказал Чарли

Так сказал Чарли (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Charlie Says
Драма, Биография105 мин18+

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О фильме

Действие фильма происходит спустя три года после нападения адепток Чарльза Мэнсона на дом Романа Поланского, где была убита беременная жена режиссера вместе с гостями. Аспирантка Карлин Фэйт приезжает в Калифорнийскую женскую тюрьму, чтобы составить психологические портреты девушек-убийц.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Так сказал Чарли»