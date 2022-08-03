Так сказал Чарли (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Charlie Says
Драма, Биография105 мин18+
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О фильме
Действие фильма происходит спустя три года после нападения адепток Чарльза Мэнсона на дом Романа Поланского, где была убита беременная жена режиссера вместе с гостями. Аспирантка Карлин Фэйт приезжает в Калифорнийскую женскую тюрьму, чтобы составить психологические портреты девушек-убийц.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МХРежиссёр
Мэри
Хэррон
- ХМАктриса
Ханна
Мюррэй
- Актёр
Мэтт
Смит
- СБАктриса
Сози
Бэйкон
- МРАктриса
Марианн
Рендон
- Актриса
Мерритт
Уивер
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- Актриса
Аннабет
Гиш
- ККАктриса
Кэйли
Картер
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Дин
- ГТСценарист
Гвиневер
Тёрнер
- ЭССценарист
Эд
Сандерс
- ДФПродюсер
Джон
Фрэнк Розенблюм
- КШПродюсер
Кевин
Шульман
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Виктор
Добронравов
- АУАктриса дубляжа
Анна
Урюмцева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- АЯАктриса дубляжа
Анастасия
Ясева
- ПКХудожница
Патриция
Клоуонн
- ЭУХудожница
Элизабет
Уорн
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт