Лирическое анимационное приключение, где безымянный герой пытается скрыться от зловещего монстра и найти путь домой.



На загадочный остров на парашюте спускается мальчик-подросток. Он застревает в ветвях засохшего дерева, стоящего посреди пустыни. Вокруг незнакомая местность, где не работают привычные законы физики. А самое главное — поблизости оказывается огромная черная фигура, которая стремится поглотить чужака. Сбежав от монстра, мальчик находит мотоцикл и маленькую птичку, с которой у него завязывается дружба. Вместе они пройдут не одно испытание и увидят много интересного и пугающего.



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