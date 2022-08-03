Таинственный остров
Wink
Детям
Таинственный остров
7.12019, Away
Мультфильм, Детектив71 мин6+

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Таинственный остров (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Лирическое анимационное приключение, где безымянный герой пытается скрыться от зловещего монстра и найти путь домой.

На загадочный остров на парашюте спускается мальчик-подросток. Он застревает в ветвях засохшего дерева, стоящего посреди пустыни. Вокруг незнакомая местность, где не работают привычные законы физики. А самое главное — поблизости оказывается огромная черная фигура, которая стремится поглотить чужака. Сбежав от монстра, мальчик находит мотоцикл и маленькую птичку, с которой у него завязывается дружба. Вместе они пройдут не одно испытание и увидят много интересного и пугающего.

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Страна
Латвия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb