Таинственная комната (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Камерный итальянский триллер о том, что отсутствие любви способно превратить человека в монстра. Стелла была без ума от мужа, пока тот не ушел к другой. Она не хочет жить дальше даже ради маленького сына, но в тот момент, когда героиня уже готова сделать роковой шаг, в дверь ее дома стучится незнакомец. Тот откликнулся на объявление о сдаче комнаты, о котором Стелла давно позабыла. Женщина пытается отказать незваному гостю, но, поддавшись на уговоры, пускает его в дом. Постоялец демонстрирует подозрительную осведомленность о личной жизни хозяйки, а когда в дом заходит муж Стеллы, незнакомец начинает вести себя и вовсе агрессивно. Кем является загадочный гость и чем закончится его визит, вы узнаете после просмотра фильма «Таинственная комната» в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГКАктёр
Гуидо
Каприно
- КФАктриса
Камилла
Филиппи
- ЭПАктёр
Эдоардо
Пеше
- РПАктёр
Ромео
Пеллегрини
- ГБАктриса
Габриэлла
Бонифаци
- РМАктёр
Риккардо
Маури
- ВПАктёр
Валентина
Пьерсанти
- ЯКАктёр
Якопо
Карадонна
- ФДСценарист
Филиппо
Джили
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- РДМонтажёр
Роберто
Ди Танна