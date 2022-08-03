Таинственная комната
Wink
Фильмы
Таинственная комната
5.92021, La stanza
Ужасы, Драма82 мин18+

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Таинственная комната (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Камерный итальянский триллер о том, что отсутствие любви способно превратить человека в монстра. Стелла была без ума от мужа, пока тот не ушел к другой. Она не хочет жить дальше даже ради маленького сына, но в тот момент, когда героиня уже готова сделать роковой шаг, в дверь ее дома стучится незнакомец. Тот откликнулся на объявление о сдаче комнаты, о котором Стелла давно позабыла. Женщина пытается отказать незваному гостю, но, поддавшись на уговоры, пускает его в дом. Постоялец демонстрирует подозрительную осведомленность о личной жизни хозяйки, а когда в дом заходит муж Стеллы, незнакомец начинает вести себя и вовсе агрессивно. Кем является загадочный гость и чем закончится его визит, вы узнаете после просмотра фильма «Таинственная комната» в видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таинственная комната»