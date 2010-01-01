Таблоид (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм лауреата Гран-при Берлинского кинофестиваля Эролла Морриса о бывшей участнице конкурса красоты, которая похитила молодого мормона, по уши в него влюбившись. В 1977 году американские таблоиды облетела невероятная история о девушке из Вайоминга Джойс МакКинни. Она влюбилась в Кирка Андерсона, парня из семьи мормонов, чьи родители были против их отношений. Когда Андерсон улетел в Англию в качестве миссионера, МакКинни последовала за ним. О том, что было дальше, каждый вспоминает по-своему. Многие уверены, что МакКинни похитила возлюбленного, заперла в арендованном доме и несколько дней насиловала. Сама она считает, что таким образом пыталась спасти Андерсона от тлетворного влияния его религиозной группы. можно смотреть онлайн



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