Сюжетная игра: Темные истории (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Японо-американская хоррор-антология о мобильной игре, участники которой соревнуются, кто расскажет лучшую страшилку. Трое студентов факультета изящных искусств отдыхают на Гавайях. Однажды вечером на пляже один из них сообщает, что его друг разработал приложение Story Game. Это мобильная игра, по условиям которой геймеры должны рассказывать страшные истории, исходя из заданных программой параметров – места действия, жанра и загадочного икс-фактора. Победителем становится автор лучшей байки. Герои решают сыграть в Story Game, и последствия оказываются непредсказуемыми. Смотрите на Wink фильм «Сюжетная игра: Темные истории» (2021), чтобы узнать, что ждет студентов и какие три страшилки они придумают.



Сюжетная игра: Темные истории смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.