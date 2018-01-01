Wink
Фильмы
Сын Сардара 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Сын Сардара 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сын Сардара 2»

Режиссёры

Виджай Кумар Арора

Виджай Кумар Арора

Vijay Kumar Arora
Режиссёр

Актёры

Аджай Девган

Аджай Девган

Ajay Devgn
Актёр
Мрунал Тхакур

Мрунал Тхакур

Mrunal Thakur
Актриса
Санджай Датт

Санджай Датт

Sanjay Dutt
Актёр
Ашвини Калсекар

Ашвини Калсекар

Ashwini Kalsekar
Актриса
Виджай Рааз

Виджай Рааз

Vijay Raaz
Актёр
Кюбра Саит

Кюбра Саит

Kubbra Sait
Актриса
Чанки Пандей

Чанки Пандей

Chunky Pandey
Актёр
Рави Кишан

Рави Кишан

Ravi Kishan
Актёр
Ниру Баджва

Ниру Баджва

Neeru Bajwa
Актриса
Рошни Валия

Рошни Валия

Roshni Walia
Актёр

Продюсеры

Аджай Девган

Аджай Девган

Ajay Devgn
Продюсер
Кумар Мангат Патхак

Кумар Мангат Патхак

Kumar Mangat Pathak
Продюсер
Нитин Упадхайая

Нитин Упадхайая

Nitin Upadhyaya
Продюсер

Операторы

Асим Баджадж

Асим Баджадж

Aseem Bajaj
Оператор