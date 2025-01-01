Фильм Сын Сардара 2
2025, Son of Sardaar 2
Комедия, Криминал16+
О фильме
Прошли годы после того, какДжасси Сингх Рандхава уладил грандиозную семейную вражду ипережил домашний арест вПенджабе. Когда онприезжает вШотландию, чтобы вернуть бывшую жену, топопадает вситуацию сзаложниками ивойной мафии, иоказывается насамой странной свадьбе всвоей жизни.
- ВКРежиссёр
Виджай
Кумар Арора
- АДАктёр
Аджай
Девган
- МТАктриса
Мрунал
Тхакур
- СДАктёр
Санджай
Датт
- АКАктриса
Ашвини
Калсекар
- ВРАктёр
Виджай
Рааз
- КСАктриса
Кюбра
Саит
- ЧПАктёр
Чанки
Пандей
- РКАктёр
Рави
Кишан
- НБАктриса
Ниру
Баджва
- РВАктёр
Рошни
Валия
- АДПродюсер
Аджай
Девган
- КМПродюсер
Кумар
Мангат Патхак
- НУПродюсер
Нитин
Упадхайая
- АБОператор
Асим
Баджадж