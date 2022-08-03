Сын камня и великан (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм, созданный по мотивам адыгских сказаний о славном Сыне Камня Сосруко — защитнике народа Нартов. Злой и беспощадный одноглазый великан похитил у Нартов огонь. Храбрые богатыри отправились на борьбу с похитителем, но великан превратил их в ледышки. Тогда Сын Камня вступил в неравный бой с коварным великаном…

