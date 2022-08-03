Сын Божий (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.42014, Son of God
Драма, Биография132 мин18+
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О фильме
История Иисуса Христа от Рождения до Его учения, Распятия и Вознесения.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КСРежиссёр
Кристофер
Спенсер
- ДМАктёр
Диогу
Моргаду
- ГХАктёр
Грег
Хикс
- Актёр
Адриан
Шиллер
- СКАктёр
Себастьян
Кнапп
- ДКАктёр
Джо
Коэн
- СКАктёр
Саймон
Кунц
- ПМАктёр
Пол
Марк Дэвис
- МГАктёр
Мэттью
Гравель
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Рева
- РДАктриса
Рома
Дауни
- КССценарист
Кристофер
Спенсер
- РДПродюсер
Рома
Дауни
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- ХРХудожник
Хауке
Рихтер
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- ГСМонтажёр
Гари
Скаллион
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер