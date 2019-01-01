Связной (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Дайан Крюгер и Мартин Фриман в триллере об одаренной шпионке, бросившей вызов своему начальству. Томас управляет британским офисом Моссада, израильской разведки. Его новая сотрудница — Рэйчел, в совершенстве владеющая немецким и французским языками и не связанная мирскими заботами, вроде семьи, друзей или любовников. Одна из ее первых задач — отправиться в Тегеран под видом преподавательницы английского, чтобы втереться в доверие к Фархаду, создателю местной компании по производству электроники, поставляющей оборудование иранской армии. Рэйчел нужно саботировать поставки, для чего она берется обучать Фархада английскому языку. Но постепенно они становятся куда более близки. Насколько это усложнит миссию для главной героини, расскажет фильм «Связной» (2019), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



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