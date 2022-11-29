Фантастическая драма о мужчине и женщине, которых необычное событие наделило суперспособностями и прочно связало между собой. Двое незнакомцев оказываются вместе в номере отеля. Оба они пережили странное событие, в результате которого обрели необъяснимую внутреннюю связь и научились усилием воли отключать сознание окружающих. Они пытаются понять, что с ними произошло на самом деле, но вопросов остается больше, чем ответов. Тем временем полиция начала подозревать, что они как-то связаны со смертями двух людей. Смогут ли герои распутать клубок тайн, расскажет фильм 2021 года «Связь», который можно смотреть онлайн на Wink.

