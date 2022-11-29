Связь
Wink
Фильмы
Связь
5.02021, The Connection
Фантастика76 мин18+

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Связь (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Фантастическая драма о мужчине и женщине, которых необычное событие наделило суперспособностями и прочно связало между собой. Двое незнакомцев оказываются вместе в номере отеля. Оба они пережили странное событие, в результате которого обрели необъяснимую внутреннюю связь и научились усилием воли отключать сознание окружающих. Они пытаются понять, что с ними произошло на самом деле, но вопросов остается больше, чем ответов. Тем временем полиция начала подозревать, что они как-то связаны со смертями двух людей. Смогут ли герои распутать клубок тайн, расскажет фильм 2021 года «Связь», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

3.3 IMDb