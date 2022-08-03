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Связь (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.62012, Coherence
Фантастика, Драма84 мин18+

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О фильме

В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и во время непринужденной беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb