Связь (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Coherence
Фантастика, Драма84 мин18+
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О фильме
В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и во время непринужденной беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уорд Биркит
- ЭБАктриса
Эмили
Бальдони
- МСАктёр
Мори
Стерлинг
- НБАктёр
Николас
Брендон
- ЛСАктриса
Лорин
Скафария
- ЭГАктриса
Элизабет
Грэйсен
- ХААктёр
Хьюго
Армстронг
- АМАктёр
Алекс
Манугян
- ЛМАктриса
Лорен
Мехер
- АЗАктриса
Акилла
Золл
- ДУСценарист
Джеймс
Уорд Биркит
- АМСценарист
Алекс
Манугян
- ЛБПродюсер
Лене
Босейджер
- ДБПродюсер
Даг
Блейк
- ДУПродюсер
Джеймс
Уорд Биркит
- АМОператор
Арлин
Мюллер