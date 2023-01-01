Святые из Бундока (в переводе Гоблина) (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Безбашенный криминальный боевик в стиле Тарантино и Гая Ричи в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Братья Коннор и Мерфи – обычные парни из Бостона. Они просто хотели отметить День святого Патрика. Вместо этого им приходится отбиваться от русской мафии, которая позарилась на паб, где братья решили выпить. Зато, разобравшись с бандитами, Коннор и Мерфи осознают свое божественное предназначение – избавить мир от злодеев любой ценой.



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