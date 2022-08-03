Святая Агата (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, St. Agatha
Ужасы, Драма98 мин18+
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О фильме
США, 1950-е. Молодая мошенница Мэри объездила всю страну в поисках легкой наживы, но пришла пора остановиться: героиня беременна. Она решает скрыться от правосудия в женском монастыре, но довольно скоро становится ясно, что святое место таит ужасные темные секреты.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- СКАктриса
Сабрина
Керн
- КХАктриса
Кэролин
Хеннеси
- КХАктриса
Кортни
Хэлверсон
- ЛСАктриса
Линдсэй
Сейм
- ХФАктриса
Ханна
Файрман
- ТМАктриса
Трин
Миллер
- СМАктёр
Сет
Майклс
- ДМАктёр
Джастин
Майлз
- Актёр
Джэйсон
Уорнер Смит
- ШФАктёр
Шоун
Флетчер
- ЭДСценарист
Энди
Деметрио
- ШФСценарист
Шоун
Флетчер
- СССценарист
Сара
Сометти
- КССценарист
Клинт
Сирс
- ТЭПродюсер
Тара
Энсли
- ЭДПродюсер
Энди
Деметрио
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Лисовец