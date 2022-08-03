Святая Агата
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Святая Агата

Святая Агата (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.02018, St. Agatha
Ужасы, Драма98 мин18+

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О фильме

США, 1950-е. Молодая мошенница Мэри объездила всю страну в поисках легкой наживы, но пришла пора остановиться: героиня беременна. Она решает скрыться от правосудия в женском монастыре, но довольно скоро становится ясно, что святое место таит ужасные темные секреты.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Святая Агата»