Священный дым (фильм, 1999) смотреть онлайн
6.71999, Holy Smoke
Драма, Комедия109 мин18+
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О фильме
Молодая австралийка на отдыхе в Индии знакомится с местным гуру и примыкает к индуистской секте. Родители девушки бьют тревогу и, разыграв семейную трагедию, возвращают ее домой. Чтобы вывести дочь из-под власти культа, они нанимают американского эксперта по зомбированию. Справится ли он?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейн
Кэмпион
- Актриса
Кейт
Уинслет
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ДХАктриса
Джули
Хэмилтон
- СЛАктриса
Софи
Ли
- ДУАктёр
Дэниэл
Уилли
- ПГАктёр
Пол
Годдард
- ТРАктёр
Тим
Робертсон
- ДРАктёр
Джордж
Рафаэль
- КУАктриса
Керри
Уокер
- ЛДАктёр
Лес
Дейман
- ДКСценарист
Джейн
Кэмпион
- ДЧПродюсер
Джен
Чепман
- ТНПродюсер
Табрез
Нурани
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ВЖМонтажёр
Вероника
Жене
- ДБОператор
Дион
Биби
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти