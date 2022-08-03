Священный дым
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Священный дым

Священный дым (фильм, 1999) смотреть онлайн

6.71999, Holy Smoke
Драма, Комедия109 мин18+

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О фильме

Молодая австралийка на отдыхе в Индии знакомится с местным гуру и примыкает к индуистской секте. Родители девушки бьют тревогу и, разыграв семейную трагедию, возвращают ее домой. Чтобы вывести дочь из-под власти культа, они нанимают американского эксперта по зомбированию. Справится ли он?

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Священный дым»