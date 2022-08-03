Священный дым (фильм, 1999) смотреть онлайн

Молодая австралийка на отдыхе в Индии знакомится с местным гуру и примыкает к индуистской секте. Родители девушки бьют тревогу и, разыграв семейную трагедию, возвращают ее домой. Чтобы вывести дочь из-под власти культа, они нанимают американского эксперта по зомбированию. Справится ли он?

