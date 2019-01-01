Свобода: Мать изгнанников (фильм, 2019) смотреть онлайн

Статую свободы ежегодно посещает более четырех миллионов человек. Кто-то просто приходит посмотреть на достопримечательность, кто-то делает фото, но для всех она воплощает силу и веру в светлое будущее. Документальный фильм «Свобода: Мать угнетенных» показывает, как мощно на человеческое сознание влияет один из самых знаковых символов Америки, раскрывает малоизвестные стороны истории статуи и закрепляет за ней статус маяка надежды для целых поколений иммигрантов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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