Свистуны
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Свистуны

Фильм Свистуны

7.02019, La Gomera
Криминал, Триллер93 мин18+
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О фильме

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.

Страна
Германия, Франция, Румыния
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свистуны»