О фильме
Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КПРежиссёр
Корнелиу
Порумбою
- ВИАктёр
Влад
Иванов
- КМАктриса
Катринель
Марлон
- РЛАктриса
Родика
Лазэр
- СТАктёр
Сабин
Тамбреа
- АБАктёр
Антонио
Буиль
- АВАктёр
Агусти
Вильяронга
- ИТАктёр
Иштван
Теглас
- ГПАктёр
Георге
Пистерьяну
- ДСАктриса
Джульета
Сёньи
- КПАктёр
Кристобаль
Пинто
- КПСценарист
Корнелиу
Порумбою
- ПППродюсер
Патриция
Поинару
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ААПродюсер
Алехандро
Аренас
- АЭХудожница
Артанча
Этшеваррья Порумбою