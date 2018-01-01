Wink
Фильмы
Свист
Актёры и съёмочная группа фильма «Свист»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свист»

Актёры

Дафни Кин

Дафни Кин

Dafne Keen
АктрисаChrys Willet
Софи Нелисс

Софи Нелисс

Sophie Nélisse
АктрисаEllie Gains
Перси Хайнс Уайт

Перси Хайнс Уайт

Percy Hynes White
АктёрNoah Haggerty
Ник Фрост

Ник Фрост

Nick Frost
АктёрMr. Craven
Алиса Сковбай

Алиса Сковбай

Ali Skovbye
АктрисаGrace Friedkin
Стивен Калин

Стивен Калин

Stephen Kalyn
АктёрMason Horse Raymore
Мика Амонсен

Мика Амонсен

Mika Amonsen
АктёрTanner
Майкл Корас

Майкл Корас

Michael Koras
АктёрTommy
Рут Чианг

Рут Чианг

Ruth Chiang
АктрисаRels Mom
Ланетт Уэр

Ланетт Уэр

Lanette Ware
АктрисаMaya Jackson
Трой Джеймс

Трой Джеймс

Troy James
АктёрDead Dean
Джалейл Сваби

Джалейл Сваби

Jhaleil Swaby
АктёрDean

Сценаристы

Оуэн Эгертон

Оуэн Эгертон

Owen Egerton
Сценарист

Продюсеры

Уитни Браун

Уитни Браун

Whitney Brown
Продюсер
Дэвид Гросс

Дэвид Гросс

David Gross
Продюсер
Макдара Келлехер

Макдара Келлехер

Macdara Kelleher
Продюсер
Джон Фридберг

Джон Фридберг

John Friedberg
Продюсер

Художники

Лесли Кэвэна

Лесли Кэвэна

Leslie Kavanagh
Художница

Монтажёры

Ник Эмерсон

Ник Эмерсон

Nick Emerson
Монтажёр