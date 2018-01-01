Wink
Свинья
Актёры и съёмочная группа фильма «Свинья»

Режиссёры

Майкл Сарноски

Michael Sarnoski
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрRob
Алекс Вулф

Alex Wolff
АктёрAmir
Джулия Брэй

Julia Bray
АктрисаBree
Бет Харпер

Beth Harper
АктрисаDonna
Брайан Сазерленд

Brian Sutherland
АктёрDrunk Man
Дэвид Шонесси

David Shaughnessy
АктёрAudiobook рассказчик
Гретчен Корбетт

Gretchen Corbett
АктрисаMac

Сценаристы

Майкл Сарноски

Michael Sarnoski
Сценарист

Продюсеры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
Продюсер
Стив Тиш

Steve Tisch
Продюсер

Художники

Кэтерин Исом

Katherine Isom
Художница

Монтажёры

Бретт В. Бахман

Brett W. Bachman
Монтажёр