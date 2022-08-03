Свинья (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Pig
Драма, Триллер91 мин18+
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О фильме
Роб — бывший шеф-повар, который теперь ведет отшельническую жизнь, собирая трюфели вместе с любимой свиньей. Однажды ее похищают, и Роб вместе со своим постоянным клиентом Амиром отправляются на поиски. Им предстоит встреча с темной стороной ресторанного бизнеса, а также с прошлым самого Роба, полным разочарований и трагедий.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb