Роб — бывший шеф-повар, который теперь ведет отшельническую жизнь, собирая трюфели вместе с любимой свиньей. Однажды ее похищают, и Роб вместе со своим постоянным клиентом Амиром отправляются на поиски. Им предстоит встреча с темной стороной ресторанного бизнеса, а также с прошлым самого Роба, полным разочарований и трагедий.

