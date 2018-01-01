Свидетель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Обычный гражданин немного выпил с коллегами, чтобы отметить покупку квартиры в жилом комплексе в спальном районе. Вернувшись домой ночью слегка подшофе, мужчина слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в ок�но, становится свидетелем жестокого убийства. А также следующей потенциальной жертвой маньяка с молотком, поскольку тот заметил, на каком этаже включился свет. Опасаясь за жизнь семьи, свидетель решает не говорить полиции, что он видел лицо убийцы.



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