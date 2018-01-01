Свидетель
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Свидетель
8.42018, Свидетель
Триллеры, Криминал106 мин18+

Свидетель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Обычный гражданин немного выпил с коллегами, чтобы отметить покупку квартиры в жилом комплексе в спальном районе. Вернувшись домой ночью слегка подшофе, мужчина слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится свидетелем жестокого убийства. А также следующей потенциальной жертвой маньяка с молотком, поскольку тот заметил, на каком этаже включился свет. Опасаясь за жизнь семьи, свидетель решает не говорить полиции, что он видел лицо убийцы.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидетель»

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