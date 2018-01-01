Свидетель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Обычный гражданин немного выпил с коллегами, чтобы отметить покупку квартиры в жилом комплексе в спальном районе. Вернувшись домой ночью слегка подшофе, мужчина слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в ок�но, становится свидетелем жестокого убийства. А также следующей потенциальной жертвой маньяка с молотком, поскольку тот заметил, на каком этаже включился свет. Опасаясь за жизнь семьи, свидетель решает не говорить полиции, что он видел лицо убийцы.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЧГРежиссёр
Чо
Гю-джан
- ЛСАктёр
Ли
Сон-мин
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- ЧГАктриса
Чин
Гён
- КЩАктёр
Квак
Щи-ян
- ПДАктриса
Пэ
Джон-хва
- ЩСАктёр
Щин
Сын-хван
- ЧЮАктриса
Чон
Ю-мин
- ЁДАктёр
Ён
Джэ-ук
- ХЁАктриса
Хван
Ён-хи
- СДАктёр
Сон
Джон-хак
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-у
- ППАктриса
Пак
Пом
- ЛМАктёр
Ли
Мин-ун
- ЛСАктёр
Ли
Сан-хи
- КХАктёр
Ким
Хак-сон
- ЛЁСценарист
Ли
Ён-джон
- ЧГСценарист
Чо
Гю-джан
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ЮООпе�ратор
Ю
Ок
- МЁКомпозитор
Мок
Ён-джин