Сверхлюди. Альянс сил (фильм, 2016) смотреть онлайн

Фантастический боевик о мире, в котором после природного катаклизма отдельные люди обрели сверхспособности, что поставило под угрозу саму цивилизацию. Через шесть дней произойдет катастрофа, в результате которой в руинах окажется целый город. В попытке понять, что произошло, загадочный путешественник во времени изучает события, которые привели к жутким разрушениям. Он погружается в запутанные судьбы героев и злодеев, охотившихся за одной-единственной девушкой. Почему она была так важна и можно ли предотвратить катастрофу, расскажет фильм «Сверхлюди. Альянс сил», доступный к просмотру онлайн на Wink.

