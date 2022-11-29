Сверхлюди. Альянс сил
Wink
Фильмы
Сверхлюди. Альянс сил
4.32016, Allegiance of Powers
Фантастика79 мин18+

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Сверхлюди. Альянс сил (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический боевик о мире, в котором после природного катаклизма отдельные люди обрели сверхспособности, что поставило под угрозу саму цивилизацию. Через шесть дней произойдет катастрофа, в результате которой в руинах окажется целый город. В попытке понять, что произошло, загадочный путешественник во времени изучает события, которые привели к жутким разрушениям. Он погружается в запутанные судьбы героев и злодеев, охотившихся за одной-единственной девушкой. Почему она была так важна и можно ли предотвратить катастрофу, расскажет фильм «Сверхлюди. Альянс сил», доступный к просмотру онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

2.4 IMDb