Сверхъестественное
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Сверхъестественное

Сверхъестественное (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Stray
Фэнтези, Триллеры83 мин16+

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Сюжет

Полицейский детектив Стелла Мерфи, работающая в убойном отделе, возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины: ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили ни единого признака пожара. Вскоре выясняется, что жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Разговор с последней не приносит желаемого результата, поэтому Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Ситуация осложняется, когда детектив узнает, что Нори обладает сверхъестественной силой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb