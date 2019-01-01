Сверхъестественное (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, Stray
Фэнтези, Триллеры83 мин16+
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Сюжет
Полицейский детектив Стелла Мерфи, работающая в убойном отделе, возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины: ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили ни единого признака пожара. Вскоре выясняется, что жер�тва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Разговор с последней не приносит желаемого результата, поэтому Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Ситуация осложняется, когда детектив узнает, что Нори обладает сверхъестественной силой.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Джо
Силл
- КФАктриса
Карен
Фукухара
- КВАктриса
Кристин
Вудс
- МАктёр
Мияви
- РПАктёр
Росс
Патридж
- СМАктриса
Саки
Миата
- ТФАктриса
Такайо
Фишер
- ШБАктёр
Шон
Бургос
- ББАктёр
Боб
Бэнкрофт
- БГАктёр
Блейн
Грэй
- ДССценарист
Джо
Силл
- ДДСценарист
Джастин
Диллард
- АТСценарист
Алекс
Тюрер
- ДДПродюсер
Джастин
Диллард
- Продюсер
Эрик
Б. Флайшмен
- ШТПродюсер
Шон
Табибян
- АТПродюсер
Алекс
Тюрер
- ИЧМонтажёр
Иен
Чи