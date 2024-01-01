Сверхъестественное. Разлом времени (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь американского агента отправляется в опасное приключение, чтобы вызволить отца из временной петли. Амбициозный блокбастер «Сверхъестественное. Разлом времени» — фильм, сочетающий в себ�е научную фантастику и таиландскую культуру.



Стелла в месте с дочерью, девочкой по имени Вален, возвращается в родной город, чтобы ухаживать за больной матерью. Стелла все еще не может выкинуть из головы своего отца, секретного агента американской спецслужбы, который пропал 30 лет назад, отправившись на миссию в лес неподалеку. Но вот однажды Стелла слышит по старому радио сообщение от отца, который просит воспользоваться таинственным телепортом и спасти его из временной петли. Теперь ей предстоит опасное путешествие по эпохам, где она станет свидетельницей ключевых исторических событий прошлого и будущего.



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