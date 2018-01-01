Wink
Свадьба подруги
Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба подруги»

Режиссёры

Шашанка Гхош

Shashanka Ghosh
Режиссёр

Актёры

Карина Капур

Kareena Kapoor
АктрисаKalindi Puri
Сонам Капур

Sonam Kapoor
АктрисаAvni Malhotra
Свара Бхаскар

Swara Bhaskar
АктрисаSakshi Soni (в титрах: Swara Bhaskar)
Шикха Талсания

Shikha Talsania
АктрисаMeera Sood Stinson
Сумит Вьяс

Sumeet Vyas
АктёрRishab Malhotra
Нина Гупта

Neena Gupta
АктрисаKavita Sharma
Вивек Мушран

Vivek Mushran
АктёрKuki Puri
Манодж Пахва

Manoj Pahwa
АктёрMr. Malhotra

Продюсеры

Никхил Дривэди

Nikhil Dwivedi
Продюсер
Анил Капур

Anil Kapoor
Продюсер
Экта Капур

Ekta Kapoor
Продюсер
Рия Капур

Rhea Kapoor
Продюсер

Художники

Абу Яни

Abu Jani
Художник
Рия Капур

Rhea Kapoor
Художница
Сендип Кхосла

Sandeep Khosla
Художник

Операторы

Судхакар Редди Якканти

Sudhakar Reddy Yakkanti
Оператор