Сюжет фильма закручивается вокруг четырeх подруг, которые давно привыкли делиться друг с другом самыми сокровенными тайнами. Каждая из них мечтает найти свою любовь, но каждый раз всe идeт кувырком. Долгое время девушки полностью доверяют друг другу. Но однажды отношения, складывавшиеся годами, дают трещину…

