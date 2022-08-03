Свадьба подруги (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, Veere Di Wedding
Комедия113 мин18+
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О фильме
Сюжет фильма закручивается вокруг четырeх подруг, которые давно привыкли делиться друг с другом самыми сокровенными тайнами. Каждая из них мечтает найти свою любовь, но каждый раз всe идeт кувырком. Долгое время девушки полностью доверяют друг другу. Но однажды отношения, складывавшиеся годами, дают трещину…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ШГРежиссёр
Шашанка
Гхош
- ККАктриса
Карина
Капур
- СКАктриса
Сонам
Капур
- СБАктриса
Свара
Бхаскар
- ШТАктриса
Шикха
Талсания
- СВАктёр
Сумит
Вьяс
- НГАктриса
Нина
Гупта
- ВМАктёр
Вивек
Мушран
- МПАктёр
Манодж
Пахва
- НДПродюсер
Никхил
Дривэди
- АКПродюсер
Анил
Капур
- ЭКПродюсер
Экта
Капур
- РКПродюсер
Рия
Капур
- АЯХудожник
Абу
Яни
- РКХудожница
Рия
Капур
- СКХудожник
Сендип
Кхосла
- СРОператор
Судхакар
Редди Якканти