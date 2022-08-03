Свадьба подруги
Wink
Фильмы
Свадьба подруги

Свадьба подруги (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Veere Di Wedding
Комедия113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сюжет фильма закручивается вокруг четырeх подруг, которые давно привыкли делиться друг с другом самыми сокровенными тайнами. Каждая из них мечтает найти свою любовь, но каждый раз всe идeт кувырком. Долгое время девушки полностью доверяют друг другу. Но однажды отношения, складывавшиеся годами, дают трещину…

Страна
Индия
Жанр
Комедия
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.4 IMDb