Сувенир: Часть 2
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Сувенир: Часть 2
6.02021, The Souvenir: Part II
Драмы, Мелодрамы103 мин18+

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Сувенир: Часть 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Лондон, 1980-е. Выросшая в богатой семье Джулия учится в киношколе и вращается в богемных кругах, но еe жизнь не назовешь лeгкой. Она пережила сразу две травмирующие ситуации – созависимые отношения с нарциссичным бойфрендом-наркоманом и его смерть от передозировки. Джулия пытается залечить душевные раны с помощью психотерапии и работы над собственным дебютным фильмом. Каким он получится и как отразятся на девушке муки творчества?

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сувенир: Часть 2»

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