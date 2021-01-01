Сувенир: Часть 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Лондон, 1980-е. Выросшая в богатой семье Джулия учится в киношколе и вращается в богемных кругах, но еe жизнь не назовешь лeгкой. Она пережила сразу две травмирующие ситуации – созависимые отношения с нарциссичным б�ойфрендом-наркоманом и его смерть от передозировки. Джулия пытается залечить душевные раны с помощью психотерапии и работы над собственным дебютным фильмом. Каким он получится и как отразятся на девушке муки творчества?



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