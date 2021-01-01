6.02021, The Souvenir: Part II
Драмы, Мелодрамы103 мин18+
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Сувенир: Часть 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Лондон, 1980-е. Выросшая в богатой семье Джулия учится в киношколе и вращается в богемных кругах, но еe жизнь не назовешь лeгкой. Она пережила сразу две травмирующие ситуации – созависимые отношения с нарциссичным б�ойфрендом-наркоманом и его смерть от передозировки. Джулия пытается залечить душевные раны с помощью психотерапии и работы над собственным дебютным фильмом. Каким он получится и как отразятся на девушке муки творчества?
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Информация
СтранаСША, Ирландия, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДХРежиссёр
Джоанна
Хогг
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ОСАктриса
Онор
Суинтон-Бирн
- ДААктёр
Джейганн
Айех
- РААктёр
Ричард
Айоади
- АЛАктриса
Ариана
Лабед
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- ЧХАктёр
Чарли
Хитон
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- ДСАктёр
Джеймс
Спенсер Эшворт
- ГБАктриса
Гала
Ботеро
- ДХСценарист
Джоанна
Хогг
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ДХПродюсер
Джоанна
Хогг
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ББХудожник
Байрон
Броадбент
- ПМХудожник
Педро
Мора
- ГСХудожница
Грэйс
Снелл
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер