Суставная гимнастика, 21 серия (фильм, 2012) смотреть онлайн

Суставная гимнастика – надежная база для занятий любым видом физической активности. Комплекс разработан чемпионкой России по фитнесу среди женщин, дипломированным фитнес-инструктором Ольгой Янчук. Развивает подвижность суставов и улучшает гибкость позвоночника. Помогает избавиться от лишнего веса, повышает работоспособность и общий тонус.



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