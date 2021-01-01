Супруги (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Брак между реставратором мебели Лейлой и художником Дамиеном — это, в лучшем случае, лихорадочный и непредсказуемый союз. Однако страсть и спонтанность теряют свое очарование, когда у Дамиена обнаруживается �биполярное расстройство психики.
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Информация
СтранаЛюксембург, Бельгия, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жоаким
Лафосс
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- ГМАктёр
Габриэль
Мерц Шамма
- ПДАктёр
Патрик
Декамп
- ЖВАктёр
Жюль
Варинго
- АГАктёр
Александр
Гаврас
- ЖДАктёр
Жоэль
Десо
- ККАктриса
Колетт
Киффер
- ЛДАктёр
Лео
Десо
- ДИАктриса
Дани
Иффар-Стеттнер
- ЖГСценарист
Жюльет
Гудо
- ЖЛСценарист
Жоаким
Лафосс
- ДТПродюсер
Джани
Тилтгес
- ВШАктриса дубляжа
Варвара
Шалагина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс
- ОАКомпозитор
Олафур
Арнальдс