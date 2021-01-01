Супруги
Wink
Фильмы
Супруги
6.62021, Les intranquilles
Драмы114 мин18+

Супруги (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Брак между реставратором мебели Лейлой и художником Дамиеном — это, в лучшем случае, лихорадочный и непредсказуемый союз. Однако страсть и спонтанность теряют свое очарование, когда у Дамиена обнаруживается биполярное расстройство психики.

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Информация

Страна
Люксембург, Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супруги»

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