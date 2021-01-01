Супруги (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Брак между реставратором мебели Лейлой и художником Дамиеном — это, в лучшем случае, лихорадочный и непредсказуемый союз. Однако страсть и спонтанность теряют свое очарование, когда у Дамиена обнаруживается �биполярное расстройство психики.



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